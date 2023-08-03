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04:44, 3 августа 2023Бывший СССР

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк и Макеевку ранним утром 3 августа. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.

Отмечается, что менее чем за час было выпущено 16 снарядов калибра 155 миллиметров. В 03:05 было выпущено три снаряда по направлению населенный пункт Максимильяновка — город Донецк (Петровский район). В это же время также три снаряда по направлению: населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Макеевка (Советский район). Также в 03:05 четыре снаряда выпущено из Кураховки по Кировскому району Донецка.

В представительстве также сообщили, что в 03:20 и 03:40 под огонь попал Петровский район Донецка, украинские войска суммарно выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров.

2 августа сообщалось, что ВСУ обстреляли село Вязовое Белгородской области. В результате осколками повреждена линия электропередачи, оперативные службы сразу приступили к ликвидации последствий атаки.

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    Екатерина Подвигина
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