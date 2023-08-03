Очевидцы рассказали о необычном запахе из-за пожара в Подмосковье

Очевидцы пожаловались на кислый запах из-за пожара в Подмосковье

Из-за пожара на химическом предприятии в Воскресенском округе Подмосковье поднялся столп странного желтого дыма, при этом запах гари местные жители не чувствуют. О произошедшем и необычном запахе от пожара они рассказали в разговоре с «Лентой.ру».

«Огня не видела, запаха гари тоже нет, что странно. Запах больше какой-то кислый», — рассказала местная жительница Татьяна.

Другая очевидица, Алена, рассказала, что пожар произошел вблизи бывшего завода строительной химии «Олива». Взрыва женщина не слышала.

«Горит на Шиферной, там, где раньше был завод "Олива". Взрыва не слышали, пожарные вот подъезжают. Запах вроде не чувствуется. Видели только одну пожарную машину, скорых нет», — поделилась Алена.

Очевидицу Ольгу удивил странный цвет дыма от пожара, который показался ей не похожим на обычное возгорание.

«Там сейчас арендует какое-то химическое предприятие. Что именно производят, я не знаю. Взрыва я лично тоже не слышала, хотя в новостях вроде что-то такое писали. Просто столб какого-то странного желтого дыма и запах неприятный», — говорит женщина.

Взрыв прогремел возле автозаправочной станции (АЗС) у села Ачкасово в подмосковном городском округе Воскресенск. Сообщается, что здание, где произошел пожар, использовалось для хранения аккумуляторов.