Взрыв прогремел возле АЗС под Москвой

В подмосковном Воскресенске начался пожар в цехе завода «Красный строитель»

Взрыв прогремел возле автозаправочной станции (АЗС) у села Ачкасово в подмосковном городском округе Воскресенск. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Очевидцы происшествия отметили, что над селом поднимается огромный столб дыма. Как пишет Shot, после взрыва пожар охватил территории бывшего завода «Красный строитель». Здание использовали для хранения аккумуляторов.

К месту происшествия направились представители экстренных служб.

Власти Подмосковья ситуацию пока не комментировали.

Ранее сообщалось о крупном пожаре в гаражах в подмосковной Балашихе. В результате инцидента никто не пострадал.

До этого в подмосковном Нахабино после взрыва кислородного баллона загорелся склад с автозапчастями.