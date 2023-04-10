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15:58, 10 апреля 2023Россия

Мощный пожар после взрыва в Подмосковье сняли на видео

В подмосковном Нахабино после взрыва кислородного баллона загорелся склад с автозапчастями

На улице Панфилова подмосковном Нахабине произошел взрыв. В результате него также начался мощный пожар, видео которого опубликовал Telegram-канал Mash.

На снятых очевидцами кадрах видно, как полыхает нежилое здание, над которым поднимаются густые клубы дыма. На следующем видео местная жительница рассказывает, что в какой-то момент пламя достигало высоты пятиэтажного дома. По ее словам, от взрыва затряслись окна в жилых домах.

По информации автора поста, по предварительным данным, взорвался кислородный баллон на складе с запчастями. Площадь возгорания составляет одну тысячу квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в Омске при взрыве газовоза погиб человек. Происшествие попало на видео. На записи видно, как мужчина ремонтирует машину сварочным аппаратом и в этот момент происходит взрыв, который отбрасывает его в сторону.

Константин Лысяков
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