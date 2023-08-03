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19:11, 3 августа 2023Из жизни

Осьминог украл камеру у подростка и сразился за нее с дайвером

Осьминог и дайвер сразились за украденную у подростка камеру GoPro

В Австралии осьминог и дайвер сразились за украденную видеокамеру. Как сообщает Newsweek, перед этим животное сумело отобрать GoPro у подростка.

Инцидент произошел в июле в бухте Джервис-Бэй, на побережье региона Новый Южный Уэльс. На видео дайвер подплывает к крупному осьминогу, обхватившему камеру щупальцами, и пытается вытянуть ее, схватившись за прикрепленную к ней длинную ручку. Осьминог сопротивляется, но через некоторое время, когда дайвер несколько раз легонько встряхивает животное, неохотно отпускает добычу.

Необычный ролик набрал больше миллиона просмотров в соцсетях и получил около 50 тысяч реакций и комментариев. Его автором оказалась австралийка Мари Клаут, местная жительница, которая опубликовала видео в своей группе, посвященной бухте, Jervis Bay Through My Eyes.

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Клаут давно занимается дайвингом и снорклингом в этом районе. Обычно она плавает в Джервис-Бэй вместе с приятелями два-три раза в неделю. В этих местах, по ее словам, часто можно понаблюдать за акулами, гигантскими каракатицами и осьминогами.

5 июля к Клаут и ее спутникам подплыл расстроенный подросток и попросил о помощи. Он рассказал, что осьминог отобрал у него камеру.

Он привел нас к месту, где последний раз видел камеру, и там мы обнаружили «вора» с восемью щупальцами, крепко обхватившими GoPro. Он не хотел отпускать добычу, так что мне пришлось поднять камеру вместе с осьминогом и потрясти ее. Он был таким тяжелым! Бедный осьминожек опустил камеру и обиженно вернулся на камень к своей подружке

Мари Клаутавтор видео

Клаут сказала, что после стольких погружений полюбила осьминогов, и борьба за камеру совсем ее не испугала. «Если дать им небольшой подарок, например ракушку, они сразу же вытянут одно из щупалец, чтобы забрать его», — рассказала она.

Ранее сообщалось о двух котах-клептоманах из Великобритании, которые воровали вещи у соседей и приносили их хозяйке. Среди украденного — дизайнерская обувь и дорогое белье.

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    Антонина Черташ
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