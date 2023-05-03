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14:01, 3 мая 2023Из жизни

Коты-клептоманы обокрали соседей на 30 тысяч рублей

The Sun: коты в Великобритании украли у соседей дизайнерскую обувь и дорогое белье

Фото: Manja Vitolic / Unsplash

Жительница района Дарли-Эбби, графство Дербишир, Великобритания, рассказала, что ее питомцы украли у соседей имущество на 30 тысяч рублей. Об этом сообщает The Sun.

Донна Хиберт пытается вернуть владельцам вещи, которые похитили двое ее котов-клептоманов. Среди украденного — дизайнерская обувь и дорогое белье. Однажды животные принесли даже кошелек, но он оказался пустым.

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Хиберт написала в соцсети пост, чтобы показать соседям принесенные питомцами вещи. По словам женщины, ей стыдно за своих животных. «Мои коты — воры. За много лет они принесли через кошачий люк много вещей… У меня есть бейсболка, сосиски, кошачьи угощения, тапочки, носки и даже ботинок! Если они ваши, и вы хотите их вернуть, напишите мне в личные сообщения», — заявила британка.

Хиберт подчеркнулуа, что часто думает о том, что кто-то может увидеть котов, которые бегут с этими вещами в зубах. «Я решила, что лучше начать публиковать предметы здесь, потому что наверняка кто-то сходит с ума от того, что не может вспомнить, куда положил вещь. Дело не в вас!» — пояснила она.

По словам женщины, коты также приносили ей эластичные бинты, кухонные полотенца и губки. Общая стоимость похищенного составляет 300 фунтов стерлингов (около 30 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что в Великобритании кот по кличке Тео украл деньги у молочника и принес их домой. Восьмилетний питомец прогулялся к дому соседа и забрал пакет с деньгами, которые предназначались человеку, развозившему молоко.

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Алиса Дмитриева
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