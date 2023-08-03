Стилист назвал россиянам визуально старящие цвета волос

Стилист Сергей Матреничев призвал россиян не окрашивать волосы в темные цвета

Стилист-имиджмейкер Сергей Матреничев назвал россиянам визуально старящие цвета волос. Соответствующий материал появился на сайте «А теперь внимание!».

Эксперт рассказал, что людям старше 35 лет не рекомендуется окрашивать пряди в темные оттенки. Кроме того, подчеркнуть все признаки старения могут однотонные окрашивания.

В связи с этим специалист призвал присмотреться к светлым цветам. «Выбирайте легкие пастельные техники тонирования с элементами рассветленных нюансов. Они точно сделают кожу лица свежей и придадут в общем приятный и здоровый вид», — объяснил собеседник издания.

В июле стилистка Алла Бондарцова раскрыла россиянкам способы освежить прическу без помощи парикмахера. В первую очередь специалистка обратила внимание на аксессуары для волос и использование продуктов для стайлинга, в частности гелей, муссов, лаков и восков.