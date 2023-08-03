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01:17, 3 августа 2023Россия

В России задумались о создании сотового оператора для госорганов

«Известия»: в России решили создать сотового оператора для госорганов

В России задумались о создании виртуального сотового оператора для госорганов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в структурах власти. Также данную информацию изданию подтвердил собеседник, близкий к реализации проекта.

Отмечается, что пока проект находится на стадии обсуждения и технических тестов, его хотят запустить на базе государственной системы информирования о ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС». Она использует сети сразу четырех федеральных сотовых компаний, поэтому абоненты нового оператора будут иметь оптимальное качество связи.

По словам собеседника издания, ЭРА-ГЛОНАСС передает экстренные сигналы через сети всех четырех федеральных операторов связи, при этом выбирает того, чей сигнал в данном конкретном месте сильнее. «Такая архитектура гарантирует госпользователю наилучшее качество связи в любом месте, где бы он ни находился», — подчеркнул он.

Впрочем, как утверждают оба источника «Известий», пока идет обсуждение проекта и непонятно, когда заработает новый оператор.

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    Екатерина Подвигина
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