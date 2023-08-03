Раскрыты причины резкого подорожания отдыха в Турции для россиян

Эксперт туррынка Даш связал подорожание отдыха в Турции с ценами на продукты

Резкое подорожание отдыха в Турции для россиян связано с повышением цен на продукты, электроэнергию и топливо в стране. Такие причины раскрыл в беседе с «Комсомольской правдой» эксперт туррынка Саваш Даш.

По его словам, одновременный рост трат по указанным статьям вынудил отельеров включать их в стоимость своих услуг. Еще одной причиной подорожания отдыха в Турции Даш назвал успешный летний сезон 2022 года. Специалист объяснил, что представители туристической отрасли надеялись на аналогичный ажиотаж и намеренно повысили цены.

«Но они [надежды] не оправдались из-за третьей причины: рубль в России сильно просел, покупательная способность россиян также упала. В итоге все сошлось в одной точке: цены взлетели, Турция, к сожалению, вырвалась вперед там, где надо бы пятиться назад», — заключил Даш.

Ранее директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что Турция летом 2023 года впервые вошла в пятерку самых дорогих зарубежных направлений для отдыха россиян. Даже появление горящих туров в страну не смогло исправить ситуацию — они все равно были дороже, чем могли заплатить россияне.