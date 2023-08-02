Турция впервые вошла в пятерку самых дорогих направлений для россиян

Ломидзе: Турция впервые вошла в топ-5 самых дорогих направлений для россиян

Турция летом 2023 года впервые вошла в пятерку самых дорогих зарубежных направлений для отдыха россиян. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, передает ТАСС.

По ее словам, самым дорогим летним зарубежным направлением стали Мальдивы — средняя стоимость десятидневного отдыха там составила 390 тысяч рублей на двоих. Также в топ-5 вошли Куба (238 тысяч рублей), Шри-Ланка (213 тысяч рублей) и Турция (183 тысячи рублей). «Такого не было за всю историю туризма», — подчеркнула Ломидзе.

Она отметила, что из-за такой ценовой политики Турция не досчиталась российских туристов в 2023 году. Ситуацию не исправило даже появление «горящих туров» в страну, которые все равно стоили дороже, чем могли себе позволить россияне.

В целом летний отдых за рубежом в этом году подорожал примерно на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, в России же динамика немного меньше, заключила Ломидзе.

29 июля советник мэра Антальи по туризму и бывший глава Федерации отельеров Турции (TÜROFED) Осман Айык заявил, что абсолютный отказ от системы «все включено» (all-inclusive) в отелях Турции маловероятен, однако возможно появление вариаций ввиду различных требований туристов и возросших цен на отдых.