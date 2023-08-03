В России предложили увеличить оплату сверхурочных

Минтруд предложил уточнить порядок оплаты сверхурочной работы

Минтруд России вынес на общественное обсуждение проект закона, который предлагает внести изменения в Трудовой кодекс и уточнить порядок оплаты сверхурочной работы. Об этом сообщается на сайте министерства.

Предлагаемые ведомством поправки позволят увеличить оплату труда работников за переработки, так как будут учитывать для ее расчета компенсационные и стимулирующие выплаты. Законопроект поможет исключить случаи занижения оплаты сверхурочных часов.

По действующему законодательству первые два часа переработки оплачиваются не менее чем в полуторном размере, а последующие часы — не менее чем в двойном размере. Как отмечают в ведомстве, работодатели зачастую проводят расчет оплаты, только исходя из тарифной ставки сотрудника. Таким образом сверхурочные часы оплачиваются в меньшем объеме, чем часы, отработанные по обычному графику.

Ранее исследование сервиса «Работа.ру» показало, что каждый второй россиянин не получает компенсацию от работодателя за работу сверхурочно. По данным опроса, треть респондентов (33 процента) назвали себя трудоголиками, из них 44 процента постоянно работают более восьми часов в день. При этом многие не в курсе, какие компенсации положены им за переработки по закону.