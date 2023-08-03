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18:23, 3 августа 2023Экономика

В России предложили увеличить оплату сверхурочных

Минтруд предложил уточнить порядок оплаты сверхурочной работы

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Минтруд России вынес на общественное обсуждение проект закона, который предлагает внести изменения в Трудовой кодекс и уточнить порядок оплаты сверхурочной работы. Об этом сообщается на сайте министерства.

Предлагаемые ведомством поправки позволят увеличить оплату труда работников за переработки, так как будут учитывать для ее расчета компенсационные и стимулирующие выплаты. Законопроект поможет исключить случаи занижения оплаты сверхурочных часов.

По действующему законодательству первые два часа переработки оплачиваются не менее чем в полуторном размере, а последующие часы — не менее чем в двойном размере. Как отмечают в ведомстве, работодатели зачастую проводят расчет оплаты, только исходя из тарифной ставки сотрудника. Таким образом сверхурочные часы оплачиваются в меньшем объеме, чем часы, отработанные по обычному графику.

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