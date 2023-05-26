Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
08:00, 26 мая 2023Экономика

Россиянам рассказали об оплате переработок

«Работа.ру»: половина россиян не получает компенсацию за переработки

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Каждый второй россиянин не получает компенсацию от работодателя за работу сверхурочно. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру» (имеется в распоряжении «Ленты.ру»).

По данным опроса портала, треть респондентов (33 процента) назвали себя трудоголиками, из них 44 процента постоянно работают более восьми часов в день. При этом многие не в курсе, какие компенсации положены им за переработки по закону. Эксперт сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала, за какую работу можно требовать дополнительную оплату.

Она отметила, что сверхурочной считается работа, которую сотрудник выполняет за пределами установленной для него продолжительности рабочего времени именно по инициативе работодателя. Если человек привык задерживаться на службе и сидеть за рабочими делами после окончания рабочего дня по собственному желанию — оплачиваться это не будет.

Руководитель, привлекая сотрудника к переработкам, должен не просто попросить его об этом, но и получить письменное согласие. Оно не требуется только для работников экстренных служб, которые бывают задействованы в устранении последствий чрезвычайных ситуаций. При этом беременных женщин, сотрудников до 18 лет, а также тех, с кем был заключен ученический договор, привлекать к сверхурочной работе и вовсе нельзя.

Трудовым кодексом установлены несколько случаев, когда сотрудника могут попросить о переработках. К ним относятся: необходимость завершить начатую работу, которая не была закончена в срок по техническим причинам; ремонт оборудования, неисправность которого повлечет остановку работы большого количества других работников, и работа на конвейерном предприятии, если сменщик сотрудника не явился на рабочее место, а остановить производство невозможно. При этом компания не имеет права привлекать сотрудника к сверхурочной работе более четырех часов в течение двух дней подряд, а также более 120 часов в год.

Материалы по теме:
Индия мечтает стать главной силой мировой экономики. Как конфликт Китая и США поможет ей в этом?
Индия мечтает стать главной силой мировой экономики.Как конфликт Китая и США поможет ей в этом?
22 мая 2023
Компании по всему миру переходят на четырехдневную рабочую неделю. Почему сотрудникам полезно работать меньше?
Компании по всему миру переходят на четырехдневную рабочую неделю.Почему сотрудникам полезно работать меньше?
4 мая 2023

Согласно действующему законодательству, переработки обязательно должны быть оплачены. При этом первые два часа сверхурочной работы — не менее чем в полуторном размере, а последующие часы — не менее чем в двойном размере. Оплата может быть заменена на предоставление сотруднику дополнительного выходного по его желанию.

Если компенсация не была получена в установленном порядке, работник вправе обратиться в государственную инспекцию труда, Министерство труда, прокуратуру и суд. Оформленное согласие на сверхурочные работы будет служить доказательством выполнения дополнительных задач, поэтому необходимо не забывать его подписывать, отмечает эксперт.

Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ, доктор юридических наук, профессор Вадим Виноградов назвал незаконным существование системы денежных штрафов для работников в российских компаниях. Он отметил, что такие «наказания» сотрудников за опоздание, несоответствие рабочему дресс-коду и прочие проступки противоречат Трудовому кодексу Российской Федерации. По закону компания вправе привлечь работника только к двум видам ответственности: дисциплинарной и материальной — причем во втором случае речь идет только о возмещении работодателю причиненного ему прямого вреда.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Влада Горячева
Обсудить
Последние новости
Краснодар атаковали с помощью беспилотников. Один дрон упал в центре города
Во Франции обвинили НАТО в желании вызвать взрыв посредством Украины
США предупредили о возможных кибератаках со стороны Китая
Белгородский губернатор заявил об обстреле Грайворонского округа
В Днепропетровской области прозвучали взрывы
В ЛНР указали на проблемы ВСУ с поставками боеприпасов
Россиянам рассказали об оплате переработок
Очевидица описала момент взрыва в Краснодаре
Пассажир потрогал спину стюардессы и пошел под суд за сексуальные домогательства
Зеленский призвал украинских военных брать больше пленных
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.