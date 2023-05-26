Россиянам рассказали об оплате переработок

«Работа.ру»: половина россиян не получает компенсацию за переработки

Каждый второй россиянин не получает компенсацию от работодателя за работу сверхурочно. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру» (имеется в распоряжении «Ленты.ру»).

По данным опроса портала, треть респондентов (33 процента) назвали себя трудоголиками, из них 44 процента постоянно работают более восьми часов в день. При этом многие не в курсе, какие компенсации положены им за переработки по закону. Эксперт сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала, за какую работу можно требовать дополнительную оплату.

Она отметила, что сверхурочной считается работа, которую сотрудник выполняет за пределами установленной для него продолжительности рабочего времени именно по инициативе работодателя. Если человек привык задерживаться на службе и сидеть за рабочими делами после окончания рабочего дня по собственному желанию — оплачиваться это не будет.

Руководитель, привлекая сотрудника к переработкам, должен не просто попросить его об этом, но и получить письменное согласие. Оно не требуется только для работников экстренных служб, которые бывают задействованы в устранении последствий чрезвычайных ситуаций. При этом беременных женщин, сотрудников до 18 лет, а также тех, с кем был заключен ученический договор, привлекать к сверхурочной работе и вовсе нельзя.

Трудовым кодексом установлены несколько случаев, когда сотрудника могут попросить о переработках. К ним относятся: необходимость завершить начатую работу, которая не была закончена в срок по техническим причинам; ремонт оборудования, неисправность которого повлечет остановку работы большого количества других работников, и работа на конвейерном предприятии, если сменщик сотрудника не явился на рабочее место, а остановить производство невозможно. При этом компания не имеет права привлекать сотрудника к сверхурочной работе более четырех часов в течение двух дней подряд, а также более 120 часов в год.

Согласно действующему законодательству, переработки обязательно должны быть оплачены. При этом первые два часа сверхурочной работы — не менее чем в полуторном размере, а последующие часы — не менее чем в двойном размере. Оплата может быть заменена на предоставление сотруднику дополнительного выходного по его желанию.

Если компенсация не была получена в установленном порядке, работник вправе обратиться в государственную инспекцию труда, Министерство труда, прокуратуру и суд. Оформленное согласие на сверхурочные работы будет служить доказательством выполнения дополнительных задач, поэтому необходимо не забывать его подписывать, отмечает эксперт.

Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ, доктор юридических наук, профессор Вадим Виноградов назвал незаконным существование системы денежных штрафов для работников в российских компаниях. Он отметил, что такие «наказания» сотрудников за опоздание, несоответствие рабочему дресс-коду и прочие проступки противоречат Трудовому кодексу Российской Федерации. По закону компания вправе привлечь работника только к двум видам ответственности: дисциплинарной и материальной — причем во втором случае речь идет только о возмещении работодателю причиненного ему прямого вреда.