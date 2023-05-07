Юрист рассказал о незаконности денежных штрафов для работающих россиян
Декан факультета права НИУ ВШЭ, доктор юридических наук, профессор Вадим Виноградов оценил существование системы денежных штрафов для работников в российских компаниях. В разговоре с «Лентой.ру» он сообщил о незаконности таких санкций.
«К сожалению, во многих российских компаниях существует система "наказания" работников в виде денежных штрафов за опоздание, несоответствие рабочему дресс-коду и за прочие проступки. Иногда эту систему прописывают даже в тексте трудового договора, хотя это полностью противоречит действующему законодательству», — сообщил Виноградов.
Юрист отметил, что, согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, работодатель вправе привлечь работника только к двум видам ответственности: дисциплинарной и материальной.
«За дисциплинарный проступок может последовать замечание, выговор или увольнение по соответствующим основаниям. Если речь идет, например, об опоздании, то это дисциплинарный проступок», — объяснил собеседник «Ленты.ру».
Денежный штраф как вид дисциплинарного взыскания трудовым законодательством не предусмотрен, а значит, неправомерен
«Под материальной ответственностью подразумевается обязанность сотрудника возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. Например, работник торгового зала разбил или испортил товар. Он должен возместить сумму, равную стоимости испорченного продукта, с оформлением соответствующих документов, а не выплачивать штраф за неаккуратность», — рассказал Виноградов.
Лазейка для работодателя
Но при этом в законодательстве есть лазейка: если зарплата сотрудника состоит из оклада и премии, то штраф может быть завуалированно применен путем уменьшения премиальной части, предупредил профессор.
«Оформляется это не как "наказание" провинившихся, а как премирование тех, кто проступков не совершал. Важно помнить, что зарплата не может быть меньше минимального размера оплаты труда. Если работника лишили премии, а его оклад ниже МРОТ — это нарушение со стороны работодателя», — заключил юрист.
Ранее стало известно, что с начала 2023 года у востребованных специалистов на рынке труда почти на четверть выросли зарплатные предложения.
Среди профессий с наиболее выросшими средними зарплатами назвали поваров и пекарей — их возможный доход стал выше на 23 процента и составил 49 тысяч рублей. Предлагаемая токарям зарплата с января по март увеличилась на 22 процента, до 87 тысяч рублей. А возможный доход курьеров вырос на 19 процентов, до 79 тысяч рублей.