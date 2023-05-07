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10:27, 7 мая 2023Экономика

Юрист рассказал о незаконности денежных штрафов для работающих россиян

Юрист Виноградов заявил о незаконности денежных штрафов для работающих россиян

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Декан факультета права НИУ ВШЭ, доктор юридических наук, профессор Вадим Виноградов оценил существование системы денежных штрафов для работников в российских компаниях. В разговоре с «Лентой.ру» он сообщил о незаконности таких санкций.

«К сожалению, во многих российских компаниях существует система "наказания" работников в виде денежных штрафов за опоздание, несоответствие рабочему дресс-коду и за прочие проступки. Иногда эту систему прописывают даже в тексте трудового договора, хотя это полностью противоречит действующему законодательству», — сообщил Виноградов.

Юрист отметил, что, согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, работодатель вправе привлечь работника только к двум видам ответственности: дисциплинарной и материальной.

«За дисциплинарный проступок может последовать замечание, выговор или увольнение по соответствующим основаниям. Если речь идет, например, об опоздании, то это дисциплинарный проступок», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Денежный штраф как вид дисциплинарного взыскания трудовым законодательством не предусмотрен, а значит, неправомерен

Вадим Виноградовдекан факультета права НИУ ВШЭ, доктор юридических наук, профессор

«Под материальной ответственностью подразумевается обязанность сотрудника возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. Например, работник торгового зала разбил или испортил товар. Он должен возместить сумму, равную стоимости испорченного продукта, с оформлением соответствующих документов, а не выплачивать штраф за неаккуратность», — рассказал Виноградов.

Лазейка для работодателя

Но при этом в законодательстве есть лазейка: если зарплата сотрудника состоит из оклада и премии, то штраф может быть завуалированно применен путем уменьшения премиальной части, предупредил профессор.

«Оформляется это не как "наказание" провинившихся, а как премирование тех, кто проступков не совершал. Важно помнить, что зарплата не может быть меньше минимального размера оплаты труда. Если работника лишили премии, а его оклад ниже МРОТ — это нарушение со стороны работодателя», — заключил юрист.

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Ранее стало известно, что с начала 2023 года у востребованных специалистов на рынке труда почти на четверть выросли зарплатные предложения.

Среди профессий с наиболее выросшими средними зарплатами назвали поваров и пекарей — их возможный доход стал выше на 23 процента и составил 49 тысяч рублей. Предлагаемая токарям зарплата с января по март увеличилась на 22 процента, до 87 тысяч рублей. А возможный доход курьеров вырос на 19 процентов, до 79 тысяч рублей.

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Алена Шевченко
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