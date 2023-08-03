Италия не увидела российского следа в перевороте в Нигере

Глава МИД Италии Таяни не увидел российского следа в перевороте в Нигере

Глава МИД Италии Антонио Таяни считает, что Москва действительно «умело проникала» в Нигер на протяжении многих лет, однако по его мнению, она не причастна к военному перевороту в стране. Его цитату приводит издание La Repubblica.

«У нас нет никаких новостей об участии России в нигерских делах на стадии организации переворота», — подчеркнул дипломат. В демонстрациях, прошедших с фотографиями президента России Владимира Путина, Таяни увидел скорее антифранцузские настроения.

В ночь на 27 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и переходе власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических партий.