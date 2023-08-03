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19:19, 3 августа 2023Силовые структуры

Российский подросток ранил 17-летнего товарища ножом и попал под суд

В ХМАО будут судить подростка, вонзившего нож в спину 17-летнего знакомого

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре суд рассмотрит дело 16-летнего подростка, ранившего ножом 17-летнего знакомого. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 22 мая в Белом Яре два школьника поссорились из-за личной неприязни. Тогда фигурант достал нож и дважды вонзил в спину оппонента.

По факту произошедшего было возбуждено дело по пункту «з» части 2 статьи 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Москве подростки напали на 47-летнего YouTube-блогера по указанию украинских кураторов.

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    Екатерина Власова
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