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13:42, 3 августа 2023Силовые структуры

Депутат Госдумы подтвердил задержание министра и заместителя в российском городе

Хинштейн подтвердил задержание министра Самарской области и его заместителя

Фото: Сергей Тарасов / РИА Новости

В Самарской области задержали министра здравоохранения региона Армена Беняна и его заместителя Асланбека Майрамукаева, подтвердил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По данным депутата, Бенян и Майрамукаев стали фигурантами уголовного дела по статье о мошенничестве. Расследованием занимается региональное управление МВД России.

Хинштейн заявил о беспрецедентном уровне коррупции в руководстве Самарской области и предположил, что антикоррупционные разоблачения в регионе продолжатся.

О задержании министра здравоохранения и его зама стало известно ранее 3 августа. В их служебных кабинетах прошли обыски.

Майрамукаев курирует департамент фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения. Бенян был назначен на министерский пост в 2020 году.

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    Илона Палей
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