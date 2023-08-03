Депутат Госдумы подтвердил задержание министра и заместителя в российском городе

Хинштейн подтвердил задержание министра Самарской области и его заместителя

В Самарской области задержали министра здравоохранения региона Армена Беняна и его заместителя Асланбека Майрамукаева, подтвердил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По данным депутата, Бенян и Майрамукаев стали фигурантами уголовного дела по статье о мошенничестве. Расследованием занимается региональное управление МВД России.

Хинштейн заявил о беспрецедентном уровне коррупции в руководстве Самарской области и предположил, что антикоррупционные разоблачения в регионе продолжатся.

О задержании министра здравоохранения и его зама стало известно ранее 3 августа. В их служебных кабинетах прошли обыски.

Майрамукаев курирует департамент фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения. Бенян был назначен на министерский пост в 2020 году.