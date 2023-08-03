Площадь пожара на производстве под Москвой увеличилась
Площадь пожара в подмосковном Воскресенске увеличилась до 400 «квадратов»
Площадь пожара в цеху по производству кислородных аккумуляторов в Подмосковье увеличилась до 400 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.
Произошло обрушение кровли. По предварительной информации, пострадавших нет. К тушению привлечено 86 человек, 24 единиц техники, в том числе пожарный поезд.
Ранее сообщалось, что в городском округе Воскресенск, на улице Московской горят 200 квадратных метров нежилого здания. Семь человек были эвакуированы.
Вероятной причиной ЧП назвали нарушение правил противопожарной безопасности при производстве работ.