Площадь пожара на производстве под Москвой увеличилась

Площадь пожара в подмосковном Воскресенске увеличилась до 400 «квадратов»

Площадь пожара в цеху по производству кислородных аккумуляторов в Подмосковье увеличилась до 400 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

Произошло обрушение кровли. По предварительной информации, пострадавших нет. К тушению привлечено 86 человек, 24 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Ранее сообщалось, что в городском округе Воскресенск, на улице Московской горят 200 квадратных метров нежилого здания. Семь человек были эвакуированы.

Вероятной причиной ЧП назвали нарушение правил противопожарной безопасности при производстве работ.