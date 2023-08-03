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15:45, 3 августа 2023Россия

Площадь пожара на производстве под Москвой увеличилась

Площадь пожара в подмосковном Воскресенске увеличилась до 400 «квадратов»

Фото: МЧС России / ТАСС

Площадь пожара в цеху по производству кислородных аккумуляторов в Подмосковье увеличилась до 400 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

Произошло обрушение кровли. По предварительной информации, пострадавших нет. К тушению привлечено 86 человек, 24 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Ранее сообщалось, что в городском округе Воскресенск, на улице Московской горят 200 квадратных метров нежилого здания. Семь человек были эвакуированы.

Вероятной причиной ЧП назвали нарушение правил противопожарной безопасности при производстве работ.

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    Евгения Куликова
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