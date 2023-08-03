Названа вероятная причина пожара возле АЗС под Москвой

Возгорание в Воскресенске могло начаться из-за нарушения техники безопасности

Возгорание на складе возле автозаправочной станции (АЗС) в Воскресенском городском округе могло начаться в результате нарушения техники противопожарной безопасности. Вероятную причину инцидента назвал глава подмосковного муниципалитета Алексей Малкин в Telegram.

По его словам, пожар начался на складе на улице Московской, на котором находились баллоны с кислородом. «Причины произошедшего уточняются, по предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил противопожарной безопасности при производстве работ», — написал Малкин.

На данный момент площадь возгорания составляет 400 квадратных метров. Пострадавших в результате происшествия нет, семь человек были эвакуированы. Экологическая обстановка в районе инцидента в норме, добавил глава городского округа.

Ранее очевидцы сняли на видео густое облако дыма молочного цвета, поднимающееся в небо над местом пожара.

Пожар на территории бывшего завода «Красный строитель» днем 3 августа. Сообщалось, что ему предшествовал взрыв. Местные жители рассказали, что из-за возгорания в воздух поднялся столп странного желтого дыма. При этом в районе происшествия чувствуется «какой-то кислый запах».