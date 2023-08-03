Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:56, 3 августа 2023Россия

Названа вероятная причина пожара возле АЗС под Москвой

Возгорание в Воскресенске могло начаться из-за нарушения техники безопасности
СюжетПожар в Москве:

Фото: Alexander Piragis / Shutterstock / Fotodom

Возгорание на складе возле автозаправочной станции (АЗС) в Воскресенском городском округе могло начаться в результате нарушения техники противопожарной безопасности. Вероятную причину инцидента назвал глава подмосковного муниципалитета Алексей Малкин в Telegram.

По его словам, пожар начался на складе на улице Московской, на котором находились баллоны с кислородом. «Причины произошедшего уточняются, по предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил противопожарной безопасности при производстве работ», — написал Малкин.

На данный момент площадь возгорания составляет 400 квадратных метров. Пострадавших в результате происшествия нет, семь человек были эвакуированы. Экологическая обстановка в районе инцидента в норме, добавил глава городского округа.

Ранее очевидцы сняли на видео густое облако дыма молочного цвета, поднимающееся в небо над местом пожара.

Пожар на территории бывшего завода «Красный строитель» днем 3 августа. Сообщалось, что ему предшествовал взрыв. Местные жители рассказали, что из-за возгорания в воздух поднялся столп странного желтого дыма. При этом в районе происшествия чувствуется «какой-то кислый запах».

Что думаешь? Оцени!
    Константин Лысяков
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев назвал число поступивших на службу в ВС РФ с начала года контрактников

    Названы способы пережить сильную жару в Москве

    Александр Васильев назвал главные признаки стильной женщины

    У российского пассажирского самолета случился разрыв элемента шасси

    Россиянам раскрыли стоимость операций с цифровыми рублями

    Популярный в России комик рассказал о приглашении к Дудю

    «Барби» стал самым кассовым снятым женщиной фильмом

    Форму облака в виде ядерного гриба объяснили

    Российского предпринимателя осудили на полтора года за дискредитацию армии

    ВСУ обстреляли приграничный российской регион

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости