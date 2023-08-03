Облако дыма молочного цвета после взрыва под Москвой сняли на видео

Последствия взрыва на предприятии в Московской области сняли на видео

Последствия взрыва в подмосковном городском округе в Воскресенске сняли на видео. Ролик опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На снятых очевидцем кадрах видно густое облако дыма молочного цвета, поднимающееся в небо из-за крон деревьев.

Взрыв произошел недалеко от села Ачкасово в четверг, 3 августа. Начавшимся после него пожаром охвачена территория бывшего завода «Красный строитель», помещения которого использовали для хранения аккумуляторов.

Ранее в Москве произошел взрыв на бывшем заводе счетно-аналитических машин. Из здания эвакуировали более 40 человек. Позже было установлено, что пожар начался в расположенной в подвальном помещении кальянной.