Baza: взрыв произошел на заводе счетно-аналитических машин в Москве

В Москве произошел взрыв на заводе счетно-аналитических машин. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По информации издания, на месте начался пожар, с шестого этажа здания идет дым. Telegram-канал SHOT также сообщает о задымлении вентиляции здания на Нижней Красносельской улице, однако отмечается, что возгорание возникло на верхнем, седьмом этаже. Из здания эвакуировали более 40 человек, на место направляются пожарные.

В мае пожар вспыхнул в районе завода «Москвич» в столице. Сообщалось, что огонь охватил свалку мусора. В небо поднялся огромный столб дыма — он был заметен из зданий, расположенных в нескольких километрах от промышленного объекта.