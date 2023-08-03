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19:08, 3 августа 2023Мир

В бундестаге заявили о преуменьшении проблемы украинского нацизма в Германии

Депутат бундестага Дагделен: в Германии преуменьшают проблему нацизма на Украине

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

В Германии преуменьшают проблему нацизма на Украине при всей показной критике правого движения. Об этом заявила депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен, пишет РИА Новости.

«В то время, как тут клятвенно дистанцируются от правых, проблема наличия неонацистов на Украине преуменьшается и при открытом восхвалении фашизма намеренно не замечается», — сказала парламентарий.

Дагделен также указала, что на Украине открыто чествуют «крупнейшего нацистского коллаборациониста и антисемита» Степана Бандеру. «В начале года ко дню рождения Бандеры регулярно проходят факельные шествия украинских националистов по Киеву», — добавила она.

Ранее экс-депутат бундестага Вальдемар Гердт заявил, что элиты Великобритании и США используют Украину как плацдарм для самоуничтожения славянского народа.

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    Виктория Кондратьева
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