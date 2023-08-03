Россиянам раскрыли связь правильного питания с появлением психических проблем

Биохимик Станислав Шереметьев: правильное питание может привести к анорексии

Нутрициолог, биохимик, основатель образовательного центра «Академия нутрициологии» Станислав Шереметьев раскрыл россиянам связь правильного питания с появлением психических проблем. Комментарий эксперта оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По словам специалиста, чрезмерно серьезное отношение к употреблению здоровой пищи может привести к негативным последствиям. Так, категоричность в данном вопросе зачастую становится причиной орторексии — расстройства пищевого поведения, которое, в свою очередь, провоцирует беспокойство, изоляцию и депрессию.

Кроме того, орторексия может вызвать нервную анорексию. «Основная проблема здесь — резкое установление жестких и совершенно неоправданных правил, ограничивающих разнообразие продуктов, режим питания, количество пищи и так далее», — пояснил нутрициолог.

В целях сохранения здоровья Шереметьев посоветовал расширять кругозор в области питания и обратиться к специалисту, который поможет составить правильный рацион. Также он призвал отслеживать свои негативные эмоции, чтобы не компенсировать их посредством сладостей и высококалорийных продуктов.

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