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08:28, 3 августа 2023Ценности

Россиянам раскрыли связь правильного питания с появлением психических проблем

Биохимик Станислав Шереметьев: правильное питание может привести к анорексии

Фото: Ella Olsson / Unsplash

Нутрициолог, биохимик, основатель образовательного центра «Академия нутрициологии» Станислав Шереметьев раскрыл россиянам связь правильного питания с появлением психических проблем. Комментарий эксперта оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По словам специалиста, чрезмерно серьезное отношение к употреблению здоровой пищи может привести к негативным последствиям. Так, категоричность в данном вопросе зачастую становится причиной орторексии — расстройства пищевого поведения, которое, в свою очередь, провоцирует беспокойство, изоляцию и депрессию.

Кроме того, орторексия может вызвать нервную анорексию. «Основная проблема здесь — резкое установление жестких и совершенно неоправданных правил, ограничивающих разнообразие продуктов, режим питания, количество пищи и так далее», — пояснил нутрициолог.

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В целях сохранения здоровья Шереметьев посоветовал расширять кругозор в области питания и обратиться к специалисту, который поможет составить правильный рацион. Также он призвал отслеживать свои негативные эмоции, чтобы не компенсировать их посредством сладостей и высококалорийных продуктов.

Ранее в августе дерматолог Дамира Айсина предупредила россиян об опасности сна с мокрыми волосами. По словам врача, материал подушки удерживает влагу на коже головы, провоцируя тем самым появление неприятного запаха, а также размножение бактерий и дрожжей.

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    Алина Гостева
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