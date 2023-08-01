Врач предупредила россиян об опасности сна с мокрыми волосами

Дерматолог Айсина: сон с мокрыми волосами провоцирует размножение бактерий

Дерматолог Дамира Айсина предупредила россиян об опасности сна с мокрыми волосами. Соотвествующий материал появился на сайте издания «МедикФорум».

По словам врача, материал подушки удерживает влагу на коже головы, провоцируя тем самым появление неприятного запаха, а также размножение бактерий и дрожжей. При этом медик отметила, что если наволочки меняются не очень часто, то люди могут столкнуться с такой проблемой как перхоть. Айсина объяснила, что жир, который выделяется на коже головы, приводит к шелушению.

Кроме того, собеседница издания уточнила, что мокрые пряди наиболее чувствительны к ломкости и возникновению секущихся концов из-за постоянного трения о подушку.

В июле стилист-парикмахер Сергей Матреничев назвал россиянкам способы сохранить качество волос в жару. В первую очередь специалист посоветовал использовать в летний сезон шампуни и кондиционеры с SPF-защитой не менее 15. Вдобавок он призвал включить в уход за прядями несмываемые продукты, кремы или масла.