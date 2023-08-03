В центре Челябинска отремонтируют проспект

В Челябинске на ремонт Свердловского проспекта выделили 73,5 миллиона рублей

В центре Челябинске планируется ремонт Свердловского проспекта. Об этом сообщает «Бизнес журнал. Урал».

Привести улицу в порядок решили на участке от проспекта Ленина до улицы Блюхера. На эти цели выделено около 73,5 миллиона рублей. Администрация города объявила электронный аукцион по поиску подрядчика на сайте госзакупок.

Проектом предусмотрено восстановление проезжей части, светофорных объектов, дорожных знаков, остановочных комплексов. В частности, необходимо снизить уровень бортовых камней на пешеходных переходах, демонтировать два старых остановочных комплекса на остановке «Алое поле» и установить на их месте новые.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 3 августа. Все работы должны быть завершены к 20 ноября этого года.

В марте в Нальчике начали проводить капитальный ремонт городских улиц. Например, на улице имени Аттоева реконструировали систему водоснабжения и построили коллектор, поскольку старые коммуникации не справлялись с нагрузкой, из-за чего часто случались аварии.