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12:10, 9 марта 2023Моя страна

В Нальчике проведут капитальный ремонт улиц

В Нальчике, Кабардино-Балкария, приступили к капитальному ремонту городских улиц

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Нальчике, Кабардино-Балкария, начали проводить капитальный ремонт городских улиц. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, на улице имени Аттоева реконструируют систему водоснабжения и строят коллектор, поскольку старые коммуникации не справлялись с нагрузкой, из-за чего часто случались аварии. При этом в других районах столицы, в том числе на улице Мовсисяна, уплотняют земляное полотно, наносят разметку и устанавливают ограждения и знаки.

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Известно, что после завершения упомянутых работ специалисты приступят к реконструкции трассу, которая связывает Нальчик и Черекский район. Вдоль участка длиной около двух километров появятся современные фонари. Отмечается, что работы проводят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В марте 2022 года Менделеевскому району Татарстана выделили 680 миллионов рублей на ремонт дорог. Тогда сообщалось, что в 2022 году планируется провести благоустройство 15 километров дорожной сети.

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Майя Пономаренко
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