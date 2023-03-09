В Нальчике проведут капитальный ремонт улиц

В Нальчике, Кабардино-Балкария, приступили к капитальному ремонту городских улиц

В Нальчике, Кабардино-Балкария, начали проводить капитальный ремонт городских улиц. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, на улице имени Аттоева реконструируют систему водоснабжения и строят коллектор, поскольку старые коммуникации не справлялись с нагрузкой, из-за чего часто случались аварии. При этом в других районах столицы, в том числе на улице Мовсисяна, уплотняют земляное полотно, наносят разметку и устанавливают ограждения и знаки.

Известно, что после завершения упомянутых работ специалисты приступят к реконструкции трассу, которая связывает Нальчик и Черекский район. Вдоль участка длиной около двух километров появятся современные фонари. Отмечается, что работы проводят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В марте 2022 года Менделеевскому району Татарстана выделили 680 миллионов рублей на ремонт дорог. Тогда сообщалось, что в 2022 году планируется провести благоустройство 15 километров дорожной сети.

