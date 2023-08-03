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11:52, 3 августа 2023Бывший СССР

Российский военный назвал главные препятствия для контрнаступления ВСУ

Капитан Дандыкин заявил о преимуществе российской техники перед западной
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Одним из главных сдерживающих факторов украинского контрнаступления является преимущество российской техники перед западной. Кроме того, страна производит больше снарядов, чем члены НАТО. Значительную роль играет и качественное превосходство российских военных. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Во многих аспектах российская техника превосходит западную, причем, это касается даже тех направлений, где раньше мы отставали: те же дроны-камикадзе, танки, — заметил Дандыкин. — Важно и превосходство нашей авиации, штурмовой, дальней. Также мы производим больше снарядов, чем страны НАТО».

Главным преимуществом России военный назвал качественное превосходство российских военных: и мобилизованных, и контрактников, и кадровых служащих.

«Именно это мешало и мешает украинскому контрнаступлению достигнуть результатов. По идее, ВСУ уже через месяц должны были идти на Крым, но добиться этого не удалось. Более того, на севере они уже теряют свои позиции. Также Россия наносит удары по глубине коммуникаций противника, а если взлетает склад, значит, как минимум несколько недель не будет заправки для танков», — добавил капитан.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что контрнаступление ВСУ замедлилось из-за больших потерь противника. По его словам, «горячо сейчас везде», украинские военные продолжают атаковать малыми группами, подкрепленными бронетехникой.

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