В ДНР назвали причину замедления контрнаступления Украины

Гагин заявил о замедлении контрнаступления ВСУ из-за больших потерь противника

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) замедлилось из-за больших потерь противника. Такую причину в беседе с РИА Новости назвал советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

«На данный момент само так называемое контрнаступление ВСУ — оно несколько замедлилось и стало менее интенсивным, чем раньше. Скорее всего, это связано с большими потерями, которые противник понес именно в живой силе и технике», — заявил Гагин.

По его словам, «горячо сейчас везде», украинские военные продолжают атаковать малыми группами, подкрепленными бронетехникой. В целом же, по всей линии боевого соприкосновения «каких-то значимых событий пока не происходит», заключил Гагин.

Как писала The Guardian, контрнаступление ВСУ началось преждевременно, так как украинское военное командование чувствовало, что на Западе появляются признаки нетерпения и усталости доноров. Контрнаступление не оправдало общих ожиданий западных стран и намного отстает от оптимистичных для Киева графиков, но военные эксперты считают, что говорить о его провале еще слишком рано, пишет издание.