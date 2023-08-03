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23:25, 3 августа 2023Культура

Путин высказался о таланте актрисы Мирошниченко

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Мирошниченко

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью 81-летней певицы и актрисы Ирины Мирошниченко, отдельно высказавшись о ее таланте. Заявление, адресованное коллективу Московского художественного театра имени А.П. Чехова, опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Она принадлежала к блистательной когорте настоящих актеров — легендарных мхатовцев, посвятивших свою жизнь театру и творчеству. Талант, внутренняя культура и достоинство, уважение к коллегам и зрителям снискали ей высочайшее профессиональное признание и поистине народную любовь», — значится на сайте.

В сообщении также сказано, что роли Ирины Мирошниченко в кино также помогли ей снискать славу. Президент подчеркнул, что добрую память о народной артистке будут хранить ее родственники, друзья и поклонники.

Звезда фильмов «Андрей Рублев» и «Я шагаю по Москве» почувствовала себя плохо 24 июля, она лечилась дома, но спустя шесть дней после появления первых симптомов ее увезли в реанимацию с тяжелой формой гриппа. Некоторое время она находилось в состоянии комы, и 3 августа ушла из жизни, не приходя в сознание.

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    Александра Синицына
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