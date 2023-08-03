Народная артистка России Ирина Мирошниченко скончалась на 82-м году жизни

На 82-м году жизни скончалась народная артистка России и звезда советского кино Ирина Мирошниченко. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

«Она скончалась. Ее не стало, нет ее, к сожалению, Царствие Небесное», — заявил собеседник издания.

Известной актрисе стало плохо дома

24 июля 81-летняя звезда фильмов «Андрей Рублев» и «Я шагаю по Москве» почувствовала себя плохо: она лечилась дома, а потом потеряла сознание, ее температура поднялась выше 40 градусов. Спустя шесть дней после первых симптомов Мирошниченко вызвали скорую помощь и увезли в реанимацию с тяжелой формой гриппа. В тот же день у народной артистки произошла остановка сердца. Медицинским работникам удалось восстановить сердцебиение звезды советского кино: она продолжала находиться в реанимации, а ее состояние оценивалось как тяжелое.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Медики диагностировали у актрисы доброкачественную опухоль головного мозга

Врачи диагностировали у актрисы аденому гипофиза (доброкачественная опухоль). Также у Мирошниченко подтвердился грипп, который повлек за собой осложнения, кисты в почках и утолщение стенок желудка. У артистки появились осложнения, которые были вызваны инфекционным эндокардитом (воспаления внутренней оболочки сердца). Также у актрисы была обнаружена опухоль турецкого седла, области в головном мозге. Состояние актрисы оценивалось как крайне тяжелое: врачи подключили ее к ИВЛ, она впала в кому.

Мирошниченко умерла, не приходя в сознание

3 августа стало известно, что артистка скончалась. Предварительной причиной смерти стала полиорганная недостаточность вследствие септического шока. Такое осложнение было вызвано тяжелой инфекцией: из-за него артериальное давление артистки критически снизилось, а ткани перестали пропускать кислород. О дате и месте прощания с Мирошниченко пока неизвестно. Отмечается, что все расходы на траурную церемонию возьмет на себя МХТ имени Чехова.

Фото: Галина Кмит / РИА Новости

За что актрису любили несколько поколений россиян?

В фильмографии народной артистки — более 80 проектов. Ее дебютом в кино стала картина «Я шагаю по Москве» Георгия Данелии (1964). В фильме актриса исполнила роль сестры главного героя Кольки по имени Катя. Позже Мирошниченко приняла участие в съемках таких советских проектов, как «Андрей Рублев», «Их знали только в лицо», «Миссия в Кабуле», «Вам и не снилось...», «Мера пресечения», «Зимняя вишня» и многих других.

Более 58 лет актриса прослужила в МХТ имени Чехова, в труппу которого попала сразу после окончания театрального училища в 1965 году. Принимала участие в постановках «Вишневый сад», «Украденное счастье», «Обратная связь», «Шестое июля» и еще в более чем 30 спектаклях.

Фото: Ю. Родькин / РИА Новости

Личная жизнь Ирины Мирошниченко

Актриса была замужем трижды, а в 2007-м году похоронила своего третьего супруга Игоря Васильева. Своих детей у звезды советского кино не было, родной дочерью она считала крестницу, которая скончалась пять лет назад.