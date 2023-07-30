Народная артистка России Мирошниченко попала в реанимацию

«112»: народная артистка РСФСР Мирошниченко госпитализирована из-за гриппа

Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко попала в больницу из-за недомогания. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, 81-летняя актриса находится в реанимации. Мирошниченко стало плохо утром, из-за ухудшения здоровья она была госпитализирована — у нее диагностировали тяжелую форму гриппа.

Ранее стало известно о госпитализации российского музыканта и режиссера Гарика Сукачева. На официальной странице исполнителя во «ВКонтакте» причины госпитализации не называются. При этом накануне, 28 июля, в группе был анонс предстоящего концерта, об отмене или переносе мероприятия из-за состояния артиста ничего сказано не было.

По словам друга Сукачева Сергея Галанина, артист мог попасть в больницу из-за высокого давления, подскочившего на фоне погодных условий.