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12:29, 29 июля 2023Культура

Раскрыта причина госпитализации Гарика Сукачева

NEWS.ru: Гарика Сукачева могли госпитализировать из-за высокого давления

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

Российский музыкант и режиссер Гарик Сукачев мог попасть в больницу из-за высокого давления. Об этом изданию NEWS.ru сообщил друг артиста, рок-музыкант Сергей Галанин.

«Думаю, что [госпитализирован] в связи с этими погодными условиями, которые преследуют нас. Могло просто скакануть давление. Все будет нормально, я знаю моего друга, он сильный парень», — раскрыл детали Галанин.

О госпитализации Сукачева стало известно 29 июля. На официальной странице исполнителя во «ВКонтакте» причины госпитализации не называются. При этом накануне, 28 июля, в группе был анонс предстоящего концерта, об отмене или переносе мероприятия из-за состояния артиста ничего сказано не было.

Организаторы уточняют, что запланированное выступление на Хуторе Елки состоится в формате «Народное караоке», то есть выступит только оркестр.

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    Варвара Кошечкина
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