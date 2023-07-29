Музыкант и режиссер Гарик Сукачев госпитализирован

Российский музыкант и режиссер Гарик Сукачев попал в больницу, он не примет участия в запланированном концерте в Карелии. Об этом сообщается на официальной странице исполнителя во «ВКонтакте».

Причины госпитализации Сукачева не называются. При этом накануне, 28 июля, в группе был анонс предстоящего концерта, об отмене или переносе мероприятия из-за состояния артиста ничего сказано не было. Организаторы уточняют, что выступление на Хуторе Елки состоится в формате «Народное караоке», то есть выступит только оркестр.

29 мая стало известно, что певицу Славу экстренно госпитализировали. Сообщалось, что артистку стало резко тошнить, у нее поднялась температура и начался кашель. Представители певицы рассказали, что сейчас вся семья звезды болеет, а самой Славе стало настолько плохо, что она решила обратиться к врачам.