Певица Слава вышла на связь после экстренной госпитализации

Певица Слава сообщила, что была экстренно госпитализирована из-за затяжного бронхита

Российская исполнительница Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) вышла на связь после экстренной госпитализации. Певица опубликовала видео в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Артистка сообщила, что находится дома, а также отметила, что попала в клинику из-за затяжного бронхита, который переносила на ногах, выступая с концертами. «Я сбежала из больницы, сказала, чтобы меня лечили амбулаторно. Врачи сказали, что через два дня встану на ноги. Пью лекарства, ко мне буду приезжать ставить капельницы», — рассказала исполнительница.

Слава добавила, что собирается продолжить работать в ближайшее время, а также призналась, что переоценила свои силы, выступая при болезни.

В понедельник, 29 мая, стало известно, что Славу экстренно госпитализировали. Сообщалось, что артистку стало резко тошнить, у нее поднялась температура и начался кашель. Представители певицы рассказали, что сейчас вся семья звезды болеет, а самой Славе стало настолько плохо, что она решила обратиться к врачам.