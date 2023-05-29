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15:50, 29 мая 2023Культура

Певицу Славу экстренно госпитализировали

Певицу Славу экстренно госпитализировали с температурой и тошнотой

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российскую певицу Славу (настоящее имя — Анастасия Сланевская) экстренно госпитализировали. Об этом сообщили представители исполнительницы Telegram-каналу Super.ru.

По данным издания, артистку стало резко тошнить, у нее поднялась температура и начался кашель. Сообщается, что сейчас вся семья звезды болеет, а самой Славе стало настолько плохо, что певица обратилась к врачам. О том, какой именно диагноз поставлен артистке, неизвестно.

В мае сообщалось, что 88-летнего народного артиста РСФСР и режиссера Глеба Панфилова госпитализировали с инсультом.

Позже врачи оценили состояние кинематографиста как тяжелое. Панфилову диагностировали инфаркт мозга с кровоизлиянием. Сотрудники медучреждения борются за здоровье пациента, состояние которого оказалось осложнено тромбоцитозом и пневмонией.

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    Анастасия Астахова
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