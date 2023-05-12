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11:10, 12 мая 2023Культура

Появились подробности о состоянии режиссера Глеба Панфилова

«112»: режиссер Глеб Панфилов находится в тяжелом состоянии после инфаркта мозга

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Врачи оценили состояние госпитализированного режиссера Глеба Панфилова как тяжелое. Подробности об этом появилась в Telegram-канале «112».

По доступным данным, кинематографисту диагностировали инфаркт мозга с кровоизлиянием. Сотрудники медучреждения борются за здоровье пациента, состояние которого оказалось осложнено тромбоцитозом и пневмонией.

Ранее стало известно, что Глеба Панфилова госпитализировали в Одинцовскую областную больницу с инсультом. Специалисты решили перевести народного артиста в столичное медучреждение. По словам директора театра «Ленком» Марка Варшавера, Панфилов пришел в сознание.

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Сергей Равин
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