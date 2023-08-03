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13:08, 3 августа 2023Культура

Названа предварительная причина смерти Ирины Мирошниченко

Mash: Мирошниченко умерла от последствий септического шока на фоне инфекции

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Названа предварительная причина смерти народной артистки России Ирины Мирошниченко. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, 81-летняя актриса скончалась из-за полиорганной недостаточности вследствие септического шока. Такое осложнение было вызвано тяжелой инфекцией: из-за него артериальное давление артистки критически снизилось, а ткани перестали пропускать кислород.

Осложнения, как сообщается, появились из-за инфекционного эндокардита (воспаления внутренней оболочки сердца). Также у актрисы была выявлена опухоль турецкого седла, области в головном мозге.

О смерти народной артистки стало известно в четверг, 3 августа.

24 июля 81-летней звезде фильмов «Андрей Рублев» и «Я шагаю по Москве» стало плохо: она лечилась дома, а потом потеряла сознание, ее температура поднялась выше 40 градусов. Мирошниченко вызвали скорую помощь, после чего ее увезли в реанимацию.

Позже стало известно, что у госпитализированной народной артистки России произошла остановка сердца. Медикам удалось восстановить сердцебиение актрисы.

1 августа появилась информация, что звезда находится в медикаментозной коме и подключена к аппарату ИВЛ. Источники заявляли, что ее состояние крайне тяжелое.

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    Анастасия Астахова
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