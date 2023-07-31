У народной артистки Ирины Мирошниченко произошла остановка сердца

У Мирошниченко остановилось сердце, врачам удалось восстановить сердцебиение

У госпитализированной народной артистки России Ирины Мирошниченко произошла остановка сердца. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным портала, медикам удалось восстановить сердцебиение актрисы: она находится в реанимации, а ее состояние оценивается как тяжелое.

30 июля стало известно, что 81-летняя актриса попала в реанимацию. Мирошниченко стало плохо утром, из-за ухудшения здоровья она была госпитализирована — у нее диагностировали тяжелую форму гриппа. Позже сообщалось, что по результатам проведенных анализов у артистки также обнаружили новообразование в головном мозге.

Ранее появилась информация о госпитализации российского музыканта и режиссера Гарика Сукачева. На официальной странице исполнителя во «ВКонтакте» причины госпитализации не называются. При этом накануне, 28 июля, в группе был анонс предстоящего концерта, об отмене или переносе мероприятия из-за состояния артиста ничего сказано не было.