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12:37, 1 августа 2023Культура

Появились новые подробности тяжелого состояния Ирины Мирошниченко

Стало известно, что Ирина Мирошниченко находится в медикаментозной коме

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Появились новые подробности состояния народной артистки России Ирины Мрошниченко, которую ранее госпитализировали с тяжелой формой гриппа. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

По данным издания, актриса находится в медикаментозной коме и подключена к аппарату ИВЛ. По словам источников, ее состояние крайне тяжелое.

Ранее сообщалось, что медики предварительно диагностировали у актрисы аденому гипофиза (доброкачественная опухоль). Также у Мирошниченко подтвердился грипп, который повлек за собой осложнения, кисты в почках и утолщение стенок желудка.

24 июля 81-летней звезде фильмов «Андрей Рублев» и «Я шагаю по Москве» стало плохо: она лечилась дома, а потом потеряла сознание, начала хрипеть, ее температура превысила 40 градусов. Для Мирошниченко вызвали скорую помощь и увезли ее в реанимацию.

Позже стало известно, что у госпитализированной народной артистки России произошла остановка сердца. Медикам удалось восстановить сердцебиение актрисы.

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    Анастасия Астахова
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