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14:08, 31 июля 2023Культура

Артистке Ирине Мирошниченко поставили предварительный диагноз

Shot: артистке Мирошниченко предварительно диагностировали аденому гипофиза

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Народной артистке России Ирине Мирошниченко, которую ранее госпитализировали с тяжелой формой гриппа, поставили предварительный диагноз. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, медики предварительно диагностировали актрисе аденому гипофиза (доброкачественная опухоль). Также у Мирошниченко подтвердился грипп, который повлек за собой осложнения, кисты в почках и утолщение стенок желудка.

Отмечается, что актриса ранее наблюдалась у врача и проходила обследование на фоне возникновения новообразования.

До этого стало известно об ухудшении состояния Ирины Мирошниченко. Сообщалось, что звезду фильмов «Андрей Рублев» и «Я шагаю по Москве» подключили к аппарату ИВЛ, а также диагностировали у нее тяжелое поражение клапана сердца и фоновые осложнения: пневмонию, тромбоз, сепсис и фибрилляцию.

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    Варвара Кошечкина
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