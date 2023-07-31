Артистке Ирине Мирошниченко поставили предварительный диагноз

Shot: артистке Мирошниченко предварительно диагностировали аденому гипофиза

Народной артистке России Ирине Мирошниченко, которую ранее госпитализировали с тяжелой формой гриппа, поставили предварительный диагноз. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, медики предварительно диагностировали актрисе аденому гипофиза (доброкачественная опухоль). Также у Мирошниченко подтвердился грипп, который повлек за собой осложнения, кисты в почках и утолщение стенок желудка.

Отмечается, что актриса ранее наблюдалась у врача и проходила обследование на фоне возникновения новообразования.

До этого стало известно об ухудшении состояния Ирины Мирошниченко. Сообщалось, что звезду фильмов «Андрей Рублев» и «Я шагаю по Москве» подключили к аппарату ИВЛ, а также диагностировали у нее тяжелое поражение клапана сердца и фоновые осложнения: пневмонию, тромбоз, сепсис и фибрилляцию.