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13:28, 31 июля 2023Культура

Стало известно об ухудшении состояния Ирины Мирошниченко

Стало известно об ухудшении состояния Ирины Мирошниченко, ее подключили к ИВЛ

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Стало известно об ухудшении состояния народной артистки России Ирины Мирошниченко, которую ранее госпитализировали с тяжелой формой гриппа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, звезду фильмов «Андрей Рублев» и «Я шагаю по Москве» подключили к аппарату ИВЛ, а также диагностировали тяжелое поражение клапана сердца и фоновые осложнения: пневмонию, тромбоз, сепсис и фибрилляцию. Артистка не приходит в сознание, а динамика ее состояния отрицательная.

Сообщается, что неделю назад, 24 июля, 81-летней актрисе стало плохо: она лечилась дома, а позже потеряла сознание, начала хрипеть, а ее температура превысила показатель в 40 градусов. Тогда Мирошниченко вызвали скорую помощь и увезли в реанимацию.

Позже стало известно, что у госпитализированной народной артистки России произошла остановка сердца. Медикам удалось восстановить сердцебиение актрисы: она находится в реанимации, а ее состояние оценивается как тяжелое.

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    Анастасия Астахова
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