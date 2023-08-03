Российские войска отразили атаку ВСУ на запорожском направлении

Попытки ВСУ атаковать позиции ВС РФ на запорожском направлении безуспешны

Российские войска отразили атаку украинских военнослужащих в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, передает «Интерфакс».

Он сообщил, что украинская армия предпринимает новые попытки атаковать, но они оказываются безуспешными. По словам Чехова, противник несет потери в живой силе и технике. «Ударами бомбардировочной, штурмовой и армейской авиации уничтожены скопления живой силы и техники ВСУ в районах Приютного, Новоданиловки, Работино, Малая Токмачка и Пятихатки», — рассказал он.

Помимо этого, продолжил Чехов, украинские войска также лишились минометного расчета и боевых бронированных машин северо-восточнее Урожайного, после чего отступили. Кроме того, добавил он, российские военные уничтожили опорный пункт противника в Новомихайловке и пункты временной дислокации противника в районе Угледара. «При попытке переправиться через реку Мокрые Ялы в районе Старомайорского ликвидирована разведгруппа ВСУ», — заявил Чехов.

Ранее стало известно о нанесении ударов российской авиацией группировки «Юг» по объектам украинских войск на лисичанском направлении. Уточняется, что ракетно-бомбовыми ударами экипажей вертолетов армейской авиации уничтожены бронетранспортер и БМП противника в районах Богдановки и Клещеевки.