Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:06, 3 августа 2023Россия

Российская авиация уничтожила технику ВСУ на лисичанском направлении

Астафьев: авиация РФ уничтожила технику ВСУ в районах Богдановки и Клещеевки
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Российская авиация группировки «Юг» нанесла удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на лисичанском направлении. Об этом сообщил ТАСС глава пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

По его словами, ракетно-бомбовыми ударами экипажей вертолетов армейской авиации уничтожены бронетранспортер и БМП противника в районах Богдановки и Клещеевки.

Также артиллерия ударила по скоплению живой силы и огневых средств ВСУ в районе Александро-Калиново. В результате уничтожены две реактивные установки БМ-21 «Град», а также большегрузные транспортные средства подвоза боеприпасов.

Кроме того, российские войска уничтожили три 120-мм миномета, буксируемое орудие «Мста-Б». Артиллерийский расчет поразил две станции радиоэлектронной борьбы противника в Карповке и Красногоровке.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В ДНР рассказали о наступлении российских военных в Авдеевке

    Россиянка увидела детское питание в Германии и описала его фразой «у меня шок»

    Российский полковник предрек раздел Украины после краха Зеленского

    Российские военные сорвали переброску резервов ВСУ на купянском направлении

    В ДНР заявили о сокращении поставок западной техники Украине

    Российские войска отразили атаку ВСУ на запорожском направлении

    В СНБО Украины опровергли существование графика контрнаступления ВСУ

    Российская авиация уничтожила технику ВСУ на лисичанском направлении

    Врач рассказала о связи осанки с сексуальной удовлетворенностью

    100-летняя женщина назвала секретом долголетия любимый газированный напиток

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости