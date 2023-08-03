Российская авиация уничтожила технику ВСУ на лисичанском направлении

Астафьев: авиация РФ уничтожила технику ВСУ в районах Богдановки и Клещеевки

Российская авиация группировки «Юг» нанесла удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на лисичанском направлении. Об этом сообщил ТАСС глава пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

По его словами, ракетно-бомбовыми ударами экипажей вертолетов армейской авиации уничтожены бронетранспортер и БМП противника в районах Богдановки и Клещеевки.

Также артиллерия ударила по скоплению живой силы и огневых средств ВСУ в районе Александро-Калиново. В результате уничтожены две реактивные установки БМ-21 «Град», а также большегрузные транспортные средства подвоза боеприпасов.

Кроме того, российские войска уничтожили три 120-мм миномета, буксируемое орудие «Мста-Б». Артиллерийский расчет поразил две станции радиоэлектронной борьбы противника в Карповке и Красногоровке.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).