Силовые структуры
Спецназ Росгвардии задержал пособницу ВСУ в ЛНР
Сотрудники СОБР Росгвардии задержали пособницу ВСУ в ЛНР
Росгвардия задержала пособницу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народно Республике (ЛНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники СОБР Росгвардии поймали фигурантку во время розыскных мероприятий. Она под давлением Службы безопасности Украины (СБУ) передавала данные о местах расположения и перемещении российских военнослужащих.
Отмечается, что женщину предупредили, что такие действия недопустимы и могут быть приравнены к шпионажу. Задержанная раскаялась и отказалась совершать подобное в будущем.
Ранее в Донецкой народной республике возбудили дело в отношении местного жителя, шпионившего в пользу Украины.