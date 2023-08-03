Спецназ Росгвардии задержал пособницу ВСУ в ЛНР

Сотрудники СОБР Росгвардии задержали пособницу ВСУ в ЛНР

Росгвардия задержала пособницу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народно Республике (ЛНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники СОБР Росгвардии поймали фигурантку во время розыскных мероприятий. Она под давлением Службы безопасности Украины (СБУ) передавала данные о местах расположения и перемещении российских военнослужащих.

Отмечается, что женщину предупредили, что такие действия недопустимы и могут быть приравнены к шпионажу. Задержанная раскаялась и отказалась совершать подобное в будущем.

Ранее в Донецкой народной республике возбудили дело в отношении местного жителя, шпионившего в пользу Украины.

