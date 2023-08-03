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17:08, 3 августа 2023Мир

Россия ввела квоты на численность румынских дипломатов

Россия ввела для Румынии квоты на численность сотрудников дипмиссий

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Россия ввела квоты на численность сотрудников румынских дипмиссий. Соответствующую ноту в МИД РФ вручили временному поверенному в делах Румынии Константину Ионицэ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что решение о сокращении присутствия румынских дипломатов в России стало ответной мерой на проводимую Бухарестом «недружественную политику по отношению к Российской Федерации, направленную в том числе на создание искусственных и ничем не обоснованных препятствий функционированию российских дипломатического представительства и консульского учреждения в Румынии».

8 июня стало известно, что Румыния решила выслать из страны более 50 сотрудников посольства России. В заявлении уточняется, что Румынию должны покинуть 21 дипломат и 30 представителей технико-административного персонала. Их обязали уехать в течение 30 дней.

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    Глеб Бажуткин
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