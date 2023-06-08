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16:37, 8 июня 2023Мир

Румыния решила выслать более 50 сотрудников посольства России

В МИД Румынии потребовали, чтобы более 50 сотрудников посольства России покинули страну

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Румыния решила выслать из страны более 50 сотрудников посольства России. О соответствующем требовании сказано в пресс-релизе на сайте румынского МИД.

В заявлении уточняется, что Румынию должны покинуть 21 дипломат и 30 представителей технико-административного персонала. Их обязали уехать в течение 30 дней. В Бухаресте отметили, что хотят таким образом уравнять количество румынских представителей в России и российских в Румынии.

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    Виктория Кондратьева
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