Румыния решила выслать более 50 сотрудников посольства России

В МИД Румынии потребовали, чтобы более 50 сотрудников посольства России покинули страну

Румыния решила выслать из страны более 50 сотрудников посольства России. О соответствующем требовании сказано в пресс-релизе на сайте румынского МИД.

В заявлении уточняется, что Румынию должны покинуть 21 дипломат и 30 представителей технико-административного персонала. Их обязали уехать в течение 30 дней. В Бухаресте отметили, что хотят таким образом уравнять количество румынских представителей в России и российских в Румынии.