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02:38, 28 мая 2023Россия

В Румынии решили провести масштабные военные учения

В Румынии решили провести масштабные учения с участием десяти тысяч солдат из 13 стран

Фото: U.S. Army / Globallookpress.com

29 мая в Румынии начнутся масштабные многонациональные учения «Saber Guardian 23», в которых примут участие 10 тысяч военных из 13 стран и 1700 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

В ведомстве уточняют, что это крупнейшие и наиболее сложные многонациональные учения в текущем году. Они будут проходить на полигонах и военных объектах страны. В них будут задействованы военные из Албании, Болгарии, Франции, Греции, Италии, Северной Македонии, Черногории, Польши, Португалии, Молдавии, США и Нидерландов.

Учения включают наземные движения в тактических рамках, форсирование водотоков, тактические учения с боевыми стрельбами и без них, с применением техники всех категорий войск, прыжки с парашютом, а также мероприятия с медицинской эвакуацией и лечением раненых. Они продлятся до 9 июня.

В конце марта Молдавия провела военные учения подразделений спецназа совместно с армиями США, Великобритании и Румынии. Тренировочные маневры были направлены на совместную подготовку и обмен опытом между военнослужащими спецназа разных стран.

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    Екатерина Подвигина
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