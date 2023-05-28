В Румынии решили провести масштабные военные учения

В Румынии решили провести масштабные учения с участием десяти тысяч солдат из 13 стран

29 мая в Румынии начнутся масштабные многонациональные учения «Saber Guardian 23», в которых примут участие 10 тысяч военных из 13 стран и 1700 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

В ведомстве уточняют, что это крупнейшие и наиболее сложные многонациональные учения в текущем году. Они будут проходить на полигонах и военных объектах страны. В них будут задействованы военные из Албании, Болгарии, Франции, Греции, Италии, Северной Македонии, Черногории, Польши, Португалии, Молдавии, США и Нидерландов.

Учения включают наземные движения в тактических рамках, форсирование водотоков, тактические учения с боевыми стрельбами и без них, с применением техники всех категорий войск, прыжки с парашютом, а также мероприятия с медицинской эвакуацией и лечением раненых. Они продлятся до 9 июня.

В конце марта Молдавия провела военные учения подразделений спецназа совместно с армиями США, Великобритании и Румынии. Тренировочные маневры были направлены на совместную подготовку и обмен опытом между военнослужащими спецназа разных стран.