Оскароносная актриса Сьюзан Сарандон обвинила НАТО в конфликте на Украине

Обладательница «Оскара» Сьюзан Сарандон обвинила НАТО в конфликте на Украине

76-летняя американская актриса и обладательница «Оскара» Сьюзан Сарандон обвинила НАТО в конфликте на Украине. Об этом она сообщила в интервью изданию Il Messaggero.

«Подчеркиваю, что я пацифистка, но НАТО вышла из-под контроля, хотя должна была бы начать дипломатические переговоры», — заявила артистка, подчеркнув, что, по ее мнению, Североатлантический альянс пожелал ослабить Россию из-за ее взаимодействия с Китаем, которое пугает американцев.

Сарандон отметила, что лишь дипломатические переговоры могу остановить украинский конфликт: «Мое сердце разрывается от происходящей разрухи со стороны и русских, и украинцев. Только дипломатия может остановить войну».

В фильмографии актрисы более сотни проектов, также на ее счету огромное количество кинонаград, в числе которых есть и «Оскар» за лучшую женскую роль. Артистка является убежденной пацифисткой, регулярно принимала участие в протестах против войны в Ираке. Она активно выступает за сохранение окружающей среды и права сексуальных меньшинств.

Ранее украинцы раскритиковали барбадосскую певицу Рианну в сети из-за того, что ее муж, американский хип-хоп-исполнитель A$AP Rocky (настоящее имя — Раким Майерс) опубликовал фото массивной цепи с кулоном в виде латинской буквы Z.

