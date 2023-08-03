Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:06, 3 августа 2023Культура

Оскароносная актриса Сьюзан Сарандон обвинила НАТО в конфликте на Украине

Обладательница «Оскара» Сьюзан Сарандон обвинила НАТО в конфликте на Украине

Фото: Theo Wargo / Getty Images

76-летняя американская актриса и обладательница «Оскара» Сьюзан Сарандон обвинила НАТО в конфликте на Украине. Об этом она сообщила в интервью изданию Il Messaggero.

«Подчеркиваю, что я пацифистка, но НАТО вышла из-под контроля, хотя должна была бы начать дипломатические переговоры», — заявила артистка, подчеркнув, что, по ее мнению, Североатлантический альянс пожелал ослабить Россию из-за ее взаимодействия с Китаем, которое пугает американцев.

Сарандон отметила, что лишь дипломатические переговоры могу остановить украинский конфликт: «Мое сердце разрывается от происходящей разрухи со стороны и русских, и украинцев. Только дипломатия может остановить войну».

В фильмографии актрисы более сотни проектов, также на ее счету огромное количество кинонаград, в числе которых есть и «Оскар» за лучшую женскую роль. Артистка является убежденной пацифисткой, регулярно принимала участие в протестах против войны в Ираке. Она активно выступает за сохранение окружающей среды и права сексуальных меньшинств.

Ранее украинцы раскритиковали барбадосскую певицу Рианну в сети из-за того, что ее муж, американский хип-хоп-исполнитель A$AP Rocky (настоящее имя — Раким Майерс) опубликовал фото массивной цепи с кулоном в виде латинской буквы Z.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ задержала после обысков министра и его заместителя в российском регионе

    Экономист объяснил аномальный спрос на наличные в России

    Число погибших из-за крушения вертолета Ми-8 на Алтае выросло

    В России предложили сделать спирт дешевле

    Индия захотела закупать зерно у России

    МИД Норвегии ответил на признание Россией недружественной страной

    В Кремле ответили на возмущение Борреля о дешевом российском зерне

    На Украине сообщили об обысках у депутата Рады

    Аферисты украли у пенсионерки из Подмосковья более 10 миллионов рублей

    Солдаты ВСУ назвали ситуацию на фронте плачевной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости