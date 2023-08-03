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18:14, 3 августа 2023Наука и техника

Найден облегчающий симптомы СДВГ метод лечения

Translational Psychiatry: стимуляция мозга током облегчает симптомы СДВГ у детей

Фото: WesternExoticStockers / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Университета Суррея и Еврейского университета Иерусалима нашли новый метод лечения, который значительно улучшает симптомы СДВГ (cиндром дефицита внимания и гиперактивности) у детей. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Translational Psychiatry, неинвазивная стимуляция мозга током в сочетании с когнитивными тренировками может стать новой альтернативой медикаментозной терапии.

В работе приняли участие 23 ребенка в возрасте от 6 до 12 лет с СДВГ, которые до этого не получали никакой медикаментозной помощи. Их разделили на две группы, где первая в течение двух недель подвергалась стимуляции мозга, а вторая, контрольная, — фиктивной стимуляции (плацебо). Обе группы также дополнительно занимались тренировкой когнитивных навыков.

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Результаты показали, что у 55 процентов детей из первой группы значительно улучшились клинические симптомы расстройства по оценке их родителей. Для сравнения: в контрольной группе этот показатель был на уровне 17 процентов. Причем положительный эффект от терапии сохранялся даже через три недели после окончания лечения — 64 процента участников сообщили о клинически значимых последствиях стимуляции мозга по сравнению с 33 процентами в контрольной группе.

Авторы подчеркивают, что стимуляция постоянным током безопасна и вызывает минимальные побочные эффекты. В будущем специалисты планируют провести дополнительные исследования с более крупной выборкой, после чего метод может быть одобрен в США в качестве терапии для лечения СДВГ у детей.

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    Елена Апазиди
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