Акула напала на посетителя пляжа и укусила его за ногу

Fox News: в США акула напала на посетителя пляжа и укусила его за ногу

В штате Флорида, США, акула напала на 20-летнего посетителя пляжа и вцепилась ему в ногу. Об этом сообщает Fox News.

Хищник укусил молодого мужчину в воскресенье, 30 июля, у побережья острова Анна-Мария. После нападения ему помог находившийся на пляже очевидец, который наложил жгут на рану, чтобы остановить кровотечение. Через некоторое время сотрудники скорой помощи, прибывшие на место происшествия, доставили мужчину в больницу.

Информации о состоянии пострадавшего нет. Кроме того, в настоящее время неизвестно, к какому виду относилась напавшая на мужчину акула и при каких обстоятельствах она его укусила.

Ранее сообщалось, что в США акула атаковала пловца на глазах у отдыхающих на пляже. Хищная рыба подплыла к мужчине, который находился по пояс в воде, и укусила его за ногу.