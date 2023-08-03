У российского пассажирского самолета случился разрыв элемента шасси

У самолета Ан-24 после посадки в Иркутске случился разрыв элемента шасси

У российского пассажирского самолета Ан-24 после посадки в аэропорту Иркутска случился разрыв левого пневматика (элемента шасси). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Уточняется, что инцидент произошел с воздушным судном авиакомпании «Ангара», которое следовало из Нижнеангарска в Иркутск. После замены детали его отбуксировали на место стоянки.

По данным ведомства, на борту находилось 47 пассажиров и три члена экипажа. Все они были благополучно доставлены на автобусе в здание аэропорта. Пострадавших нет.

«Байкало-Ангарская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдении прав пассажиров, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее стало известно, что самолет авиакомпании Delta Air Lines совершил жесткую посадку в международном аэропорту Атланты Хартсфилд-Джексон с лопнувшей шиной шасси и попал на видео. По словам одной из пассажирок рейса, во время приземления воздушного судна одна шина шасси лопнула, а другая разорвалась, в результате чего его занесло на взлетно-посадочной полосе.

